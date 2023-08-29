السيطرة نهائيا على حرائق غابات فرنانة

تم اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 السيطرة نهائيا على الحريق الذي طال غابات منطقة عرقوب الريحان والعبدة من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.

وأتى الحريق على حوالي 100 هكتار من غابات الفرنان وغابة الشعراء، وذلك بعد تدخلات مضنية على امتداد يومين لأعوان الحماية المدنية والغابات والجيش والحرس الوطنيين وكل المتدخلين صلب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة والتي تم وضعها في حالة انعقاد دائم.