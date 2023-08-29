السيطرة على حريق جبل بوعبد الله من معتمدية كسرى

تمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة، مساء الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم بجبل بوعبد الله من معتمدية كسرى وأتى على زهاء 25 هكتارا من النسيج الغابي، وفق مصدر من الحماية المدنية في تصريح لـصحفية “وات” بسليانة.

وافاد المصدر ذاته، انه وقع تسخير 5 وسائل تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية و 7 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للغابات للسيطرة على الحريق بجبل بوعبد الله لافتا الى أن الوحدات المذكورة لا تزال متمركزة بالمكان للقيام بالحراسة.

وكان رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز، علي البحري، قال في تصريح سابق لـ”وات” إنّه تم تسخير آلة رافعة وآلتين ماسحتين لمعاضدة جهود وحدات الحماية المدنية والغابات للسّيطرة على الحريق. علما وان هبوب الرياح وصعوبة التضاريس ساهما في اتساع رقعة الحريق.

وات/أمم