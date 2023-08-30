القيروان: “دودان” تتسبب في حوادث مرور أمام مدرسة ما يؤدي لتكرار سقوط جدرانها

تعرضت قبل يومين مدرسة العجابنة من معتمدية نصر الله بالقيروان الى حادث اصطدام سيارة بسور المدرسة مما ادى الى سقوط جزء منه.

وكانت المدرسة المذكورة قد تعرضت في اكثر من مناسبة الى حوادث مماثلة ادت الى تحطيم الباب او اسقاط جزء من السور وذلك بعد ان تم وضع مخفض للسرعة على مستوى الطريق المحاذي من قبل ادارة التجهيز ، وفق ما صرح به معلم سابق بالمدرسة لاذاعة الديوان.

ويؤدي عبور المخفض بسرعة كبيرة الى فقدان توازن السيارات وتتجه مباشرة الى جدران المدرسة من الناحية الخلفية او الواجهة حسب شاهد العيان.

واضاف ان الاهالي قاموا في اكثر من مناسبة بترميم الجدران التي تعرضت للحوادث.