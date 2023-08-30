ماهر الكنزاري مدربا جديدا للنادي الرياضي البنزرتي

أعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي اليوم الأربعاء التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري للاشراف على فريق أكابر كرة القدم و ذلك اثر انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي و المدرب الصربي راتكو دوستانيتش .

يذكر أنّ ماهر الكنزاري سبق له أن أشرف على تدريب النادي الرياضي البنزرتي في 3 مناسبات، الأولى بين 2011 و 2013، و الثانية في 2014، و الثالثة في موسم 2016 – 2017.

ويعد أفضل انجاز حققه ماهر الكنزاري مع النادي البنزرتي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى هو حصوله على المركز الثاني في موسم 2011 – 2012 وضمان التأهل للمشاركة في كأس رابطة الابطال الافريقية.

تجدر الاشارة أنّ النادي الرياضي البنزرتي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، برصيد 0 من النقاط، وذلك بعد هزيميتن متاتليتين أمام النادي الرياضي الصفاقسي خارج قواعده بنتيجة 2 – 0 ، و أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بذات النتيجة 2 – 0 على ملعب 15 أكتوبر، ما عجّل بانهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الصربي راتكو دوستانيتش بعد جولتين فقط من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023 – 2024.

ويواجه النادي الرياضي البنزرتي السبت القادم، في الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مستقبل المرسى على ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى.

ر/سمس