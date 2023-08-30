عاجل: استدعاء مسؤول نقابي و10 نقابيين اخرين للتحقيق..

افاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلف بالاعلام، ياسين الطريقي، اليوم الاربعاءتم انه تم استدعاء كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، وثلاثة كتاب عامين فروع اعضاء هيئات ادارية من المكتب التنفيذي الجهوي و7 مسؤولين نقابيين، للمثول امام فرقة الحرس الوطني للابحاث والتفتيشوذلك اثر شكوى تقدم بها صاحب احدى معامل استخراج زيت الفاتورة المنتصب في معتمدية عقارب التابعة لولاية صفاقس.

، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بين الطريقيان ان “الشكوى التي تقدم بها مؤخرا صاحب معمل استخراج زيت الفاتورة المنتصب في عقارب، تعود اطوارها الى موفى شهر ديسمبر من سنة 2021 ، حيث نفذ عدد من العمال التابعين للمعمل ومن متساكني المنطقة اعتصاما امام مقر المعمل على خلفية مستحقات شغلية طالب بها العمال، وعدم احترام المصنع للشروط البيئية بالنسبة لمتساكني المنطقة” واصفا هذه الشكوى بـ”الكيدية ضد هؤلاء النقابيين الذين تدخلوا للدفاع عن الحق النقابي للعملة والحق في بيئة سليمة بالنسبة لمتساكني المنطقة” وفق قوله.

وذكر الطريقي، ان المكتب التنفيذي الجهوي عقد أمس اجتماعا “لتدارس الأوضاع واستهداف العمل النقابي”، مشيرا الى انه من المنتظر اقرارتحركات نضالية للدفاع عن الحق النقابي.