الشروع في إفراغ باخرة قادمة من روسيا محمّلة بـ27 الفا و500 طنّ من القمح الصلب بالميناء التجاري بصفاقس

يشهد الميناء التجاري بصفاقس، حاليا إفراغ باخرة قادمة من روسيا، محملة بـ27 الفا و500 طن من القمح الصلب، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس، رضوان قمار، اليوم الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأضاف المصدر ذاته، أنّه تم أمس الثلاثاء استكمال عملية تفريغ باخرة حلّت الاربعاء الماضي بالميناء قادمة من روسيا محمّلة بـ27 ألفا و500 طن من القمح الليّن، ومن المنتظر ان يتم الشروع في تفريغ باخرة وصلت مساء أمس الى الميناء التجاري بصفاقس قادمة من روسيا أيضا، ومحملة بنفس الكمية من القمح اللين، وذلك بعد اخذ العينة وتحليلها.

كما سيتم الشروع خلال الاسبوع القادم في تفريغ باخرة أخرى راسية بالمنطقة المكشوفة بالميناء التجاري بصفاقس، محملة بـ27 الفا و500 طن من الشعير العلفي، وذلك بعد استكمال اللمسات الاخيرة من فتح الاعتمادات، وفق ذات المصدر.

وأوضح المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس، أنّه يتم تخزين جزء صغير من حمولة بواخر القمح اللين والقمح الصلب، وتوجيه الجزء الاكبر منها الى مطاحن ولايات صفاقس وسوسة وقفصة والقصرين وقابس، اما بخصوص الشعير العلفي فيتم تخزين جزء صغير منه وتوزيع الجزء الاكبر منه على المربين بالولايات المجاورة واحيانا على معامل الاعلاف بكامل تراب الجمهورية.