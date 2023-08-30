زغوان: انطلاق أشغال مشروع تزويد منطقتي العكارمة والضوافلية بالماء الصالح للشرب..

بعد تعطّل دام سنتين، انطلقت منذ يومين، أشغال مشروع تزويد متساكني منطقتي العكارمة والضوافلية بصواف من ولاية زغوان بالماء الصالح للشرب بالإضافة إلى بعض العائلات بمنطقة سيدي فرج الله وذلك انطلاقا من البئر العميقة بسيدي منصور.

وأفاد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صواف، عبد المجيد قويدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع مدرج ضمن مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021، وسينتفع بتدخلاته ما يفوق الـ100 عائلة كانت تعاني صعوبات كبيرة لجلب الماء، مشيرا إلى أن مدة الأشغال حدّدت بـ4 أشهر.

من جانبه، ذكر رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فوزي بن علي، أن الكلفة الجملية للمشروع قدرت بحوالي 1.3 مليون دينار منها 850 ألف دينار بعنوان قرض من البنك الإفريقي للتنمية، و500 ألف دينار من ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021.

يشار إلى أنّ المشروع يتضمن بناء خزان ومد 8 كيلوميترات من القنوات انطلاقا من البئر العميقة بسيدي منصور، إلى جانب بناء منشآت الربط الفردي لكافة المنتفعين، وفق نفس المصدر.