جلسة عمل تنسيقية بين وزارة الفلاحة والبنك المركزي حول تمويل موسم زيت الزيتون 2023/2024

بحثت جلسة عمل تنسيقية أشرف عليها، الأربعاء، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، وحضرها محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، حول تمويل موسم زيت الزيتون 2023/2024، في الآليات والإمكانيات المتاحة لدعم هذا الموسم وإنجاحه.

وأفاد بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة، ان دعم موسم زيت الزيتون 2023/2024 وانجاحه، سيتم من خلال توفير التمويلات اللاّزمة ومزيد تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف والهياكل المعنية.

وسيتولى فريق عمل مختص يضم جميع المتداخلين في المنظومة لتحديد الحاجيات التقنية في المجال، حسب ما تقرر خلال جلسة العمل التنسيقية بين وزارة الفلاحة والبنك المركزي، وفق ما ورد في بلاغ نشرته وزارة الفلاحة

يذكر ان عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي، منذ بداية الموسم الى غاية موفى شهر جويلية 2023، ارتفعت بنحو 49،5 بالمائة لتبلغ 2765،1 مليون دينار فيكت انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 2،6 بالمائة لتبلغ 171،4 الف طن مقارنة مع نفس الفترة من الموسم 2022/2021.

وتظهر مهطيات المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي مع موفى شهر جويلية 2023، ان متوسط السعر خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم، قد زاد بنسبة 53،5 بالمائة، اي 16،13 دينارا للكلغ مقابل 10،51 دنانير للكلغ مسجلة خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

وتطمح استراتيجية النهوض بسلاسل قيمة الزيتون وزيت الزيتون في ظل التغيرات المناخية، التي أعدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الى انتاج حوالي 250 ألف طن سنويا من زيت الزيتون في أفق 2035.

وترمي هذه الاستراتيجية، الى تصدير نحو 200 ألف طن من زيت الزيتون سنويا وضمان 50 ألف طن معدل الاستهلاك الداخلي، خلال نفس الفترة الى جانب تحسين الإنتاج ومتطلبات الجودة والتثمين، وذلك عبر تجديد غراسات الزيتون الهرمة (1000 هك/سنة) وتنويع الأصناف وتكثيف غراسات الزيتون المطرية (10 آلاف/هك) واعتماد الميكنة اضافة الى تحسين الإنتاجية والتصرف في الموارد الطبيعية وتثمين نتائج البحث والهيلكة.

كما تطمح الاستراتيجية الى تثمين جودة زيت الزيتون، عبر تخصيص نسبة من صندوق النهوض بصادرات الزيتون المعلبة لاعتماد تكنولوجيات حديثة تساهم في تحسين الجودة وتثمين المخلفات واستدامة القطاع واحداث العلامات الخصوصية للجودة لزيت الزيتون لإضفاء قيمة مضافة للمنتوج وتنويع الصادرات الى جانب دعم البرامج الموجهة للبحث العلمي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير قاعدة بيانات تحليلية متخصصة ومعتمدة عن طريق دعم المراقبة الرسمية والمراقبة الذاتية.

كما سيقع الاهتمام بمسألة حوكمة منظومة الزيتون وزيت الزيتون عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وتمويل القطاع من خلال مراجعة الامتيازات والاجراءات وتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة للفاعلين في المنظومة وتحفيز القطاع الخاص على تركيز شركات تختص في انتاج عبوات الزيت وإفراد قطاع زيت الزيتون بحوافز خصوصية خاصة في مستوى تثمين الجودة.