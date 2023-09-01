وزارة التربية وجامعة الأساسي تتوصّلان لاتفاق بخصوص ملف الكاتب العام لفرع صفاقس

اتفقت وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي على غلق ملف الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس وعضو الاتحاد الجهوي عبد الكريم السويسي.

وقد تم ذلك خلال جلسة العمل بخصوص مطالب القيمين والقيمين العامين، وفق ما أكده الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة محمد الشابي.

وفي تصريح اليوم الجمعة غرة سبتمبر 2023 لموقع الشعب نيوز التابع للاتحاد، قال محمد الشابي أن غلق ملف السويسي سيساعد على تنقية المناخ الإجتماعي بجهة صفاقس قبل العودة المدرسية.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد وجهت استجوابا لعبد الكريم السويسي اتهمته فيه بتعطيل سير العمل على خلفية تجمع احتجاجي بعد حجب أجور معلمين وإعفاء مديري مدارس ابتدائية.