خطير/ الجبابلي: عمليات “الحرقة” أصبحت تخضع لإشراف مهاجرين من جنوب الصحراء

قال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، أن طرق الهجرة غير النظامية بالنسبة للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء قد تغيّرت ولم تعد كالسابق تخضع لإشراف وتنظيم عناصر تونسية.

وأوضح الجبابلي، في تصريح لاذاعة شمس اف أم اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، أن عمليات تجميع المهاجرين وعمليات إيوائهم أصبحت من تنظيم المهاجرين من جنوب الصحراء أنفسهم، كما أن قيادة الرحلة أصبحت كذلك موكولة لأشخاص من المهاجرين الأفارقة.

وتابع أنه حتى صنع المراكب واقتناء المحركات يقوم بها هؤلاء المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء.