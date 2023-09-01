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إنطلاق حصة التجنيد بالنسبة لهؤلاء.. وهذه شروط الاعفاء

2023/09/01 أهم الأخبار, مجتمع

انطلقت اليوم الجمعة غرة سبتمبر 2023، حصة التجنيد لفائدة مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2003 والسنوات السابقة.

وأفادت المقدم بوزارة الدفاع روضة الحاج قاسم، في تصريح لاذاعة شمس اف أم، أن المعنيين بحصة التجنيد عليهم التقدم تلقائيا إلى أحد مراكز التجنيد بتونس وباجة وسوسة والقصرين وقابس مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

وقالت المتحدثة أن هناك مكاتب تجنيد موزعين على كامل ولايات الجمهورية.

وفي تدخلها، قدمت روضة الحاج قاسم، شروط الإعفاء من التجنيد والمتمثلة في:

– عدم القبول طبيا

– تجاوز سن الـ35 عاما

– العمل بالخارج

– التكفل بأحد أفراد العائلة

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