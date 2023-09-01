الخارجية: “هذه المنظمة لها أجندة سياسية لا تُراعي مصلحة التونسيين.. وتدعمها أطراف أجنبية”

انتقدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، بيانا كانت قد نشرته منظمة “أنا يقظ” بخصوص ملف الاموال المنهوبة.

حيث قالت وزارة الخارجية “إن البيان الذي نشرته المنظمة التي تسمّي نفسها “أنا يقظ” حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ليّؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال”. ‎

واعتبرت الوزارة ان بيان “أنا يقظ”، “يفضح سوء النية والجهل – سواء كان مفتعلا أو واقعا – بالإجراءات القضائية والدبلوماسية. كما يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل”.

وشددت الخارجية التونسية أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح.

وكانت منظمة “انا يقظ”، في بيان امس الخميس 31 أوت، قد اعتبرت انّ الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج.

وارجعت ذلك “لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 جويلية 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات”، وفق نص البيان.