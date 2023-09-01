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قفصة: القبض على فتاة قاصر بحوزتها 287 صفيحة “زطلة” وحبوب “اكستازي”

2023/09/01 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية وفرقة النجدة بمنطقة الأمن الوطني بقفصة الأسبوع الفارط من إلقاء القبض على فتاة قاصر من مواليد سنة 2009 وبحوزتها 287 قطعة من القنب الهندي و26 حبة من مخدر الاكستازي إثر مداهمة لأحد المنازل بأحد الأحياء بأطراف مدينة قفصة بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين حول تعمد إبنه اصطحاب فتاة إلى منزله.

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة, تم الإذن بالاحتفاظ بالفتاة من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة بنية الترويج, وإدراج مرافقها بالتفتيش بعد فراره من أجل مواقعة فتاة قاصر دون 15 سنة.

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