بنزرت: حجز 1،2طن من الفرينة المدعمة لدى مخبزة تعمد صاحبها عدم توفير الخبز المدعم للمستهلكين

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت، في إطار البرامج الرقابية للجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، حجز 1،2 طن من مادة الفرينة المدعمة لدى صاحب مخبزة باحد احياء معتمدية بنزرت الجنوبية ، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبين البجاوي انه تفاعلا مع معلومات مفادها تعمد صاحب مخبزة واقعة باحد مناطق المعتمدية، عدم توفير الخبز العادي للمواطنين وبيع انواع اخرى باثمان غير قانونية تصل الى 400 مي باستعمال الفرينة المدعمة، تولت الفرق الرقابية للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات توجيه فريق رقابي للمكان، حيث تم حجز 1،2طن من الفرينة المدعمة وتامين ثمنها في الخزينة العامة، كما تبين تعمد المعني صنع انواع من الخبز الرفيع باستعمال الفرينة المدعمة والايهام انها غير مدعمة .

واضاف المصدر ذاته انه تم تحرير محضر إقتصادي يتعلق بالاتجار في مادة مدعمة تخالف التراتيب الجاري بها العمل، علاوة على مواصلة التدقيق مع المعني لاتخاذ عقوبات إدارية حسب ما تقتضيه وضعية التزويد.

وجدد المدير الجهوي للتجارة الدعوة الى التواصل مع الاجهزة الرقابية التابعة للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات او اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ونظيراتها المحلية، في حالة رصد اي مخالفة وتجاوز القانون من اي طرف، حتى يتسنى التدخل في الابان، على غرار وضعية الحال .