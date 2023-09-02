بنزرت: تنفيذ رفعة ثالثة للجسر المتحرك والحركة المينائية والاقتصادية تعود الى سالف نشاطها

تولى الفريق الفني المشترك المكلف من قبل اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت، فجر اليوم السبت، تنفيذ رفعة إستثنائية للجسر المتحرك ببنزرت بكل نجاح، هي الثالثة على التوالي بين شهري اوت المنقضي وسبتمبر الجاري، عقب حادثة الحريق الذي جد بالجسر يوم 26 جويلية الفارط.

وقد تم بالمناسبة تامين فتحة إستثنائية للجسر، دون تسجيل اية إشكاليات، من قبل الفريق الفني المشترك لمصالح الهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ بمعية فريق الصيانة وعدد من الإطارات العليا المختصة من العاملين السابقين بالجسر، بحضور مكتب مراقبة معتمد SECURAS وتقنيي مؤسسة SOSEREL.

وتم خلال الرفعة، التى اشرف عليها رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، تمكين سفينتين كانتا راسيتين بالميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة، من الخروج، وكانت احدى السفينتين متوجهة الى ايطاليا ومحملة بمواد تصديرية، كما تم إستقبال وتمكين 6 سفن متفاوتة الاحجام من الارساء بمختلف احواض الميناء محملة بمواد اولية موجهة للمؤسسات الصناعية التصديرية المنتصبة بالمنطقة وخارجها.

وشدد والي بنزرت بالمناسبة على الحرص على إتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين سلامة المنشاة الاستراتيجية لدى كل رفعة إستثنائية بتعاون وتضامن جماعي إيجابي ومثمر، ونوه بحرفية الخبرات التونسية المشاركة، واشار مجددا الى ان العمل جار بنسق جاد لضبط مختلف الاجراءات الكفيلة بإنطلاق اشغال مشروع تجديد المنظومات الكهربائية وغيرها للجسر، ليعود الى سالف نشاطه المعتاد.

واشارت مصالح إدارة ميناء بنزرت منزل بورقيبة، الى النتائج الايجابية لعودة الجسر لوظيفيته الكاملة، على المردودية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما للنشاط المينائي وايضا للمنظومة المؤسساتية المنتصبة بالجهة سواء منها المؤسسات المحلية او الوطنية وايضا الدولية.