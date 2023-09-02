الرابطة المحترفة الأولى (الجولة الثالثة) : العلامة الكاملة للنادي الصفاقسي وانتصار صعب للترجي الرياضي

حقق النادي الرياضي الصفاقسي العلامة الكاملة اثر انتصاره اليوم السبت على ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 3 – 0 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وشهد اللقاء الذي احتضنه ملعب الطيب المهيري سيطرة ميدانية لأصحاب الأرض مع تتالي الفرص لزملاء شادي الهمامي، تجسمت عند الدقيقة 31 باحراز اللاعب أمين الله الحبوبي لهدف الافتتاح الذي مد زملاءه بشحنة معنوية هامة، تمظهرت خصوصا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، من فرصة للحبوبي في الدقيقة 45+2 مرت حذو القائم الأيمن بقليل لحارس اتحاد تطاوين علي الفريوي، وتسديدة قوية من اللاعب عزيز السايحي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+4 مرت فوق المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني زاد ضغط النادي الصفاقسي على دفاع اتحاد تطاوين إلى أن تمكن اللاعب الايفواري ديبي بيرنجي من احراز الهدف الثاني لفريق عاصمة الجنوب والهدف الأول له بقميص النادي في الدقيقة 64، واضاف زميله في الفريق محمد النصراوي، الهدف الثالث بعد نحو 4 دقائق.

وفي الدقيقة 85 أنقذ حارس اتحاد تطاوين علي الفريوي مرماه من هدف رابع بعد ان تمكن من صد تسديدة اللاعب الغيني موسى كونتي على الخط النهائي للمرمى.

وفي ملعب حمادي العقربي برادس، حقق الترجي الرياضي التونسي انتصارا صعبا على نجم المتلوي بنتيجة 3 – 2 ، رغم الانطلاقة القوية لأبناء المدرب معين الشعباني، التي أسفرت عن حصولهم على ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، نجح في تنفيذها اللاعب ياسين مرياح، قبل أن يعدل الضيوف النتيجية في الدقيقة 22 عبر اللاعب حازم المستوري.

وفي الربع الساعة الأخير من الشوط الأول، فاجا اللاعب البوركيني تابسوبا ساليفو دفاع الترجي الرياضي التونسي، باحرازه هدف التقدم لفريقه، ما دفع الأحمر والأصفر الى الاندفاع نحو مناطق المنافس و البحث عن التعادل الذي تحقق في الدقيقة 37 عبر اللاعب ياسين مرياح.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أنقذ حارس نجم المتلوي مرماه من هدفين محققين بعدما تصدى في الدقيقة 40 والدقيقة 43 لتسديدتين من أقدام اللاعب حسام تقا.

ومع مطلع الشوط الثاني أهدر اللاعب جاسر عتيق من هجمة معاكسة فرصة احراز الهدف الثالث لنجم المتلوي في الدقيقة 51، بعدما مرت كرته فوق مرمى الحارس أمان الله مميش، الذي تألق في صد تسديدة قوية في الدقيقة 67 من اللاعب أحمد أولاد باهي.

وحملت الربع الساعة الأخير من المباراة الجديد، بعد ان نجح اللاعب الجزائري حسام غشة من تسجيل الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي مانحا اثره النقاط الثلاث لفريقه.

وفي ملعب مصطفى بن جنات حقق الاتحاد الرياضي المنستيري الانتصار الثاني له على التوالي على حساب مستقبل المرسى بنتيجة 3 – 1، رغم تأخره في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة بعدما أحرز مهاجم فريق عاصمة الرباط بوبكر تراوري هدفا في مرماه بالخطأ، قبل أن يعدل ادريس المحيرصي النتيجة للمحلين في الدقيقة الرابعة.

وضغط الاتحاد الرياضي المنستيري على منافسه من أجل هدف السبق الذي توفق في احرازه اللاعب بوبكر تراوري في الدقيقة 39، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 43.

ولم يحمل الشوط الثاني أي جديد يذكر غير بعض الفرص لفريق الاتحاد المنستيري أبرزها فرصة لشهاب الجبالي من مجهود فردي انتهت اثرها كرته في يد حارس مستقبل المرسى زياد الجبالي.