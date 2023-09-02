حصة تونس من زيت الزيتون المصدر الى الاتحاد الاوروبي

يستعرض المؤطر أهم ملامح الحصة السنوية الممنوحة من قبل الاتحاد الاوروبي لزيت الزيتون المنتج في تونس.

-حاليا، تقدر الحصة السنوية الممنوحة من الاتحاد الاوروبي لزيت الزيتون التونسي، الذي يتم تصديره نحو السوق الاوروبية بنحو 56 الف و700 طن.

-عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي، ارتفعت منذ بداية الموسم الى غاية موفى شهر جويلية 2023، بنحو 49،5 بالمائة لتبلغ 2765،1 مليون دينار مقابل انخفاض الكميات المصدرة بنسبة 2،6 بالمائة لتبلغ 171،4 الف طن مقارنة مع نفس الفترة من الموسم 2021-2022

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-7 ماي 2022 : تونس تقر حزمة اجراءات جديدة لتنظيم تصدير زيت الزيتون في اطار حصتها السنوية الى الاتحاد الاوروبي من قبل

المصدرين الخواص تهدف الى تقنين عملية التصدير وإعتماد معايير من بينها منح الاولوية للزيت المعلب البيولوجي وسعر التصدير.

– تفرض الاجراءات الجديدة التي وردت على شكل امر رئاسي صدر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2022 على المصدرين الخواص الراغبين في تصدير زيت الزيتون في اطار حصة تونس الحصول على ترخيص في الغرض من خلال ايداع مطلب 7 ايام قبل عملية التصدير 19 ديسمبر 2020 .

-وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري تؤكد ان السّوق الأوروبيّة لازالت أهمّ وجهة لتصدير زيت الزّيتون التّونسي وان حصة تونس تم تصديرها كاملة.

-22 اكتوبر 2016: مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو” يقول ان البرلمان الأوروبي على الترفيع بصفة مستعجلة في حصة زيت الزيتون البكر المورد من تونس والمعفى من الرسوم الجمركية ب70 ألف طن لسنتي 2016 و2017 .