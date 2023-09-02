منوبة: حجز قطع حجرية يشتبه في ان تكون ذات صبغة اثرية والاحتفاظ بصاحبها

تمكن اعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، مساء امس الجمعة، من حجز قطع حجرية يشتبه في كونها ذات صبغة اثرية، ومخطوطة جلدية في شكل لفافة تحمل كتابات ورموز، وكتابين باللغة العبرية، والقبض على صاحبها اصيل منطقة الشويقي بطبربة، وفق مافاد به مصدر امني صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وياتي ذلك اثر الاشتباه في مصادر اموال شخص وتتبع تحركاته والقيام بتحريات دقيقة بشانه، حيث تم باذن من النيابة العمومية، القيام بمداهمة مسكنه اين تم العثور على القطع والكتابين، والمخطوطة، التي تم تامينها في انتظار احالتها على مختصي المعهد الوطني للتراث، لمعرفة تاريخها ومصدرها .

وقد اذنت النيابة بايقاف صاحب المحجوز البالغ من العمر 45 عاما، وفتح بحث من اجل مسك وحيازة والاتجار بمنقولات اثرية دون ترخيص، وباشرت الفرقة اليوم السبت، الاستماع له في انتظار كشف مزيد المعطيات حول مصدر المحجوز، وان كانت نتيجة عملية تنقيب على الاثار