أريانة: تسجيل حوالي 86 مخالفة مرورية بأريانة منذ قرار استئناف العمل بنظام الكبالات

بلغ عدد المخالفات المرورية المتعلقة بالوقوف والتوقف بالأماكن المحجرة بالمنطقة البلدية بأريانة والتي استوجبت وضع “كبالات” على السيارات المخالفة ما يناهز 86 مخالفة وذلك منذ انطلاق العمل بنظام الكبلات يوم الأربعاء 30 أوت.

وأوضح مصدر من بلدية أريانة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم يوم الأربعاء 30 أوت تكبيل 54 سيارة مخالفة منها 30 سيارة متوقفة في الصف الثاني والثالث و7 سيارات متوقفة وسط الطريق أو على الرصيف والبقية في أماكن يمنع فيها الوقوف.

كما تم وفق نفس المصدر أيام الخميس والجمعة والسبت 31 أوت و1 و2 سبتمبر تكبيل حدود 36 سيارة مخالفة منها 10 متوقفة بالصف الثاني وشملت أماكن المخالفات جزءا من شارع الحبيب بورقيبة ومحيط السوق البلدي و”الفوروم” وساحة سلاء والمحور الدائري باب الحديد.

وأكد المسؤول البلدية أنه تم اللجوء إلى تطبيق القانون على المخالفين نظرا لعدم احترام عدد مهم من أصحاب السيارات لقانون الطرقات وتجاوبه مع البلاغ الصادر في الغرض وللاختناق المروري الكبير الذي أصبحت تشهده المدينة وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

ووجه في هذا السياق دعوة إلى عموم المواطنين وأصحاب العربات والشاحنات إلى احترام القواعد المتعلقة بالتوقف والوقوف طبقا لأحكام مجلة الطرقات، لتجنب تكبيل سياراتهم.

جدير بالذكر أن بلدية أريانة أفادت في بلاغ يوم 29 أوت أنه تقرر استئناف العمل بنظام الكبالات بالمنطقة البلدية خاصة في محيط السوق المركزية والأنهج المجاورة وبتقاطع شارع على بلهوان وشارع مصطفى الحجيج.

وكانت البلدية أريانة تولت سنة 2020 إلغاء العمل بنظام رفع السيارات “الشنقال” والكبالات، بعد تشكيات المواطنين من التجاوزات المرتكبة من قبل بعض العاملين على متن الشاحنة الرافعة للسيارات (الشنقال) التابعة لشركة خاصة متعاقدة مع البلدية، التى بلغت حد تبادل العنف اللفظي والمادي والاضرار بالسيارات.

كما تم تحويل مستودع الحجز البلدي الجديد إلى موقع مؤقت للمنتصبين بصفة فوضوية، بعد انطلاق أشغال تهيئة سوق حي النور (البطوار).

وتشهد مدينة أريانة اكتظاظا مروريا كبيرا خاصة في أوقات الذروة، زاد في تعقيدها الوقوف العشوائي للسيارات بالأنهج والشوارع الرئيسية.