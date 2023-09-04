فتاة قاصر تعتدي بالعنف الشديد على سائق تاكسي وتفتك هاتفه

تقدم إلى مقر مركز الاستمرار بمنطقة نابل، سائق سيارة تاكسي فردي يحمل جرحا داميا على مستوى رأسه للإعلام عن تعرضه الى الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة حجارة كبيرة من قبل فتاة قامت باستقافه أثناء مباشرته لعمله لإيصالها من مدينة الحمامات إلى بني خيار والتي عمدت الى مباغتته والاعتداء عليه وسرقة هاتفه الجوال ثم لاذت بالفرار.

وقد تمكنت الوحدات الأمنية من التعريف بالمظنون فيها التي تبينت أنها فتاة قاصر من مواليد 2008 وعليه تم تحديد مكان تواجدها والقبض عليها، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن الادارة العامة للأمن الوطني.

زباقتياد الفتاة الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معها بحضور المسؤول المدني اعترفت بكل ما نسب إليها.

ثم وباستشارة النيابة العمومية ومدّها بحيثيات الموضوع أذنت بالاحتفاظ بها من أجل “السرقة باستعمال العنف الشديد” ومواصلة الأبحاث.