المنستير: 95 في المائة من الكتب المدرسية متوفرة بالجهة

بلغ تزويد ولاية المنستير من الكتب المدرسية لمختلف المستويات إلى غاية 4 سبتمبر 2023 نسبة 95 في المائة وفق ما أفادت وات اليوم المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهرة ثابت.

وقد ورد على المركز الوطني البيداغوجي فرع المنستير 646 ألف نسخة من الكتب المدرسية من مختلف المستويات. وبلغت نسبة البيوعات للمكتبات بالجهة 72 في المائة.

ويوجد إلى غاية اليوم عنوان واحد غير متوفر وهو الكتاب الجديد بالفرنسية “هندسة الكهرباء” لتلاميذ البكالوريا شعبة التقنية. وسيقع توفيره خلال الأسبوع الجاري قبل العودة المدرسية. وتم في المقابل توفير كتاب الفرنسية الجديد للسنة الثالثة أساسي بالكميات المطلوبة حسب زهرة ثابت.

وانطلقت عملية تزويد المكتبات بولاية المنستير بالكرّاس المدعم منذ منتصف شهر أوت 2023 وبلغت إلى غاية اليوم أكثر من مليون و18 ألف كرّاس مدعم بمختلف أنواعه.

وانطلقت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات من جهتها في العمل الرقابي لمستلزمات العودة المدرسية منذ النصف الثاني من شهر أوت الماضي حيث سجلت فرق المراقبة الاقتصادية خمسة مخالفات اقتصادية وحجزت 400 كرّاس مدعم في المنستير لدى تاجر لا تتوفر فيه صفة ممارسة هذا النشاط. وقد اعيد ضخ هذه الكمية من الكرّاس المدعم في المسالك القانونية.

ورفعت مصلحة المراقبة الفنية عند التوريد الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات عدّة عينات من المواد المدرسية الموردة من بينها كمية من الأقلام الجافة وأقلام الرصاص والصلصال لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل عرضها على المستهلك وفق المديرة الجهوية.