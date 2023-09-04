تونس ترفع قدرتها على تغطية الواردات الى 115 يوما متخطية بيومين بيانات نفس الفترة من 2022

تخطت قدرة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تغطية واردات تونس، الاثنين، ولأول مرة منذ عدة أشهر، بيانات العام الماضي لتبلغ 115 يوما مقابل 113 يوما.

وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات مؤقتة نشرها على موقعه، الى ان الموجودات الصافية من النقد الأجنبي قاربت 5ر26 مليار دينار مقابل 1ر24 مليار دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه البيانات في وقت لايزال الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي لتعبئة 9ر1 مليار دولارمعلقا وعقب استكمال حزمة من الاتفاقات المالية بين تونس وجهات مانحة على غرار الحكومة السعودية التي منحت تونس قرضا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.

وتدفقت على تونس بحلول يوم 20 اوت 2023، قرابة 7ر4 مليار دينار،على شكل عائدات للقطاع السياحي و 9ر4 مليار دينار على شكل تحويلات للتونسيين بالخارج وفق المركزي التونسي.