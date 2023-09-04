المنزه: الإطاحة بمرتكب سلسلة من السرقات من داخل سيارات..

على اثر تعرض عدد 13 سيارة الى السرقة من داخلها والإضرار بها وهي راسية أمام المسلك الصحي بجهة المنزه 01 حيث تعمد الفاعل استغلال ترك الوافدين لسياراتهم بالمأوى المقابل للمسلك وبالشوارع المُحاذية له وكسر النوافذ وسرقتها من الداخل، للغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبتعميق التحريات الميدانية من قبل الوحدات الأمنية التابعة لـفرقة الشرطة العدلية بالمنزه وإجراء المعاينات الفنية اللازمة من قبل أعوان إدارة الشرطة الفنية والعلمية أمكن التعريف بهوية المظنون فيه في وقت وجيز.

وإثر ذلك وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بتونس أمكن القبض عليه وبحوزته جزء من المسروقات ومعدات كان يستعملها في عمليات السرقة، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للامن الوطني على الفايسبوك، مساء اليوم الإثنين.

باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه اعترف بكل ما نسب إليه إضافة الى اقترافه عدّة سارقات أخرى بأماكن مختلفة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث مزالت متواصلة.