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بنزرت : الإطاحة بزوجيْن محلّي 26 و28 منشور تفتيش

2023/09/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار مكافحة الجريمة والسعي المتواصل لتعقب العناصر الإجرامية المفتش عنها والعمل على الإطاحة بها وتقديمها للعدالة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـمركز الأمني الوطني بالعالية من ولاية بنزرت من القبض على شخص محل 26 منشور تفتيش وزوجته محل 28 منشور تفتيش من أجل “التحيّل وإصدار صكوك بدون رصيد…” لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة والصادر في شأنها أحكام قضائية بسجن الأول مدة 46 سنة وزوجته مدة 81 سنة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما ومواصلة الأبحاث وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

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