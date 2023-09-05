مفزع: أكثر من 920 دواء مفقود حاليا في تونس..!!

كشف موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن أكثر من 920 دواء مفقود حاليا في الصيدليات التونسية مما تسبّب في تخوفات داخل عديد العائلات التونسية نتيجة تضمن القائمة أدوية حياتية و ضرورية حتى لا تحصل لهم مضاعفات .

وبيّنت ذات المصادر أن عدة عوامل تسبّبت في هذا النقص من بينها غياب المواد الأولية لصنع الأدوية وهو مشكل موجود حاليا في عدة دول بسبب صعوبات جلبها من جمهورية الصين الشعبية وإعتماد الشركات المصنّعة العالمية على أولوية بيع الأدوية إلى بلدان الخليج ، إضافة إلى اشكاليات مالية متعلقة بالدفع ومرتبطة بالتوازنات المالية المتعلقة بالصيدلية المركزية التونسية.