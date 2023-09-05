الليلة: أجواء منعشة ولا حاجة للمكيّفات..

يكون الطقس خلال الليلة القادمة، قليل السحب بأغلب المناطق مع درجات حرارة ليلية متراوحة بين 24 و 28 دجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغرببة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الثلاثاء.

هذا وتهب رياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير دواوير رملية ومعتدلة ببقية الجهات.

أما البحر فيكون مضطربت فشديد الاضطراب.

ومن جهته أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة على فيسبوك، ان الرياح القوية متواصلة، والبحر شديد الاضطراب إلى هائج، فيما تهبط رياح مثيرة للرمال والاتربة في توزر وقبلي.

كما نوه الغنوشي الى ان الليلة ستكون باردة ولا حاجة فيها لاستخدام المحيطات.