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صدور تسمية اعضاء المجلس الاستشاري لمؤسسة “فداء” بالرائد الرسمي..

2023/09/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي (عدد102) والصادر اليوم الثلاثاء امرا حمل عدد 575 مؤرخ في 31 اوت الماضي تم بمقتضاه تسمية 8 اعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء التي تتولى الإحاطة الكاملة بعائلات الشهداء والجرحى، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022.
ويمثل الأعضاء الثمانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزرات العدل والدفاع الوطني والداخلية والمالية والصحة والشؤون الاجتماعية.
وتم تدشين مقر هذه المؤسسة في جوان من العام الماضي ويرؤسها منذ 10 جوان 2023 احمد جعفر خلفا لمحمد الطيب الغزي.
وصدر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2022، أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير “مؤسسة فداء” وهي مؤسسة عمومية تابعة لرئاسة الجمهورية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.

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