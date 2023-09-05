بعد ايقاف الونيسي: حركة النهضة تصدر هذا البلاغ..#خبر_عاجل

طالبت حركة النهضة، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة منذر الونيسي على إثر قيام السلطات الأمنية بإيقافه في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عندما كان يقود سيارته واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وعبّرت، في بيان لها اليوم، عن” تضامنها الكامل معه بعد الحملة المغرضة التي تعرض لها في المدة الماضية بشكل كيدي بغاية تشويه الحركة وقياداتها من أطراف تدعي الانتصار للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وتتدثر برداء حماية حركة النهضة”.

تجدر الإشارة إلى أن الونيسي يضطلع بمهام تسيير شؤون الحركة في ظل غياب رئيسها راشد الغنوشي الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة منذ أواخر فيفري 2023