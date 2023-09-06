سوسة: زيادة بنسبة 4ر16 بالمائة في عدد السياح الوافدين على الجهة الى غاية نهاية شهر اوت المنقضي

اكد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق قايد تسجيل تحسن في جل المؤشرات المرتبطة بالنشاط السياحي بالمنطقة السياحية سوسة والقنطاوي منذ مطلع السنة الحالية والى غاية يوم 31 اوت المنقضي، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

وأفاد قايد في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء، ان نسبة توافد السياح على المؤسسات السياحية بسوسة والقنطاوي ارتفعت خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 31 اوت 2023 بنسبة 4ر16 بالمائة، وذلك بعد ان بلغ عدد السياح الوافدين من مختلف الجنسيات 745 الفا و175 حريفا مقابل 640 الفا و31 حريفا خلال الفترة ذات الفترة من السنة الماضية

كما سجلت الجهة، خلال نفس الفترة، زيادة ب6ر44 بالمائة في عدد الليالي المقضاة بعد تسجيل 3 ملايين و179 الفا و913 ليلة مقابل مليونين و199 الفا و366 ليلة قضاها السياح بالجهة خلال نفس الفترة من سنة 2022، وفق قايد.