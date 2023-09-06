مدخرات تونس من العملة الصعبة تزيد بنحو 10 بالمائة وتناهز قيمتها 117 يوم توريد

سجلت مدخرات تونس من العملة الصعبة زيادة بنحو 10 بالمائة لتتجاوز قيمتها 26،5 مليار دينار إلى حدود يوم، 5 سبتمبر 2023، أي ما يعادل 117 يوم توريد، وفق ما أظهرته معطيات إحصائية، نشرها، الثلاثاء، البنك المركزي التونسي.

وقدّرت هذه المدخرات، إلى حدود التاريخ ذاته من سنة 2022، ب24،2 مليار دينار (ما يعادل 114 يوم توريد).

وأشارت مؤسّسة الإصدار، في هذا السياق، إلى تحسّن العائدات السياحية بنسة 47 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 لتتحوّل قيمتها من 3،5 مليار دينار، موفى أوت 2022، إلى 5،1 مليار دينار، حاليا.

الشيء ذاته بالنسبة لعائدات العمل، التّي قدّرت قيمتها ب5،1 مليار دينار بعد ارتفاعها بنسبة 5 بالمائة مقارنة ب2022.

وتطوّرت خدمة الدين، بدورها، بنسبة 8،7 بالمائة لتصل إلى مستوى 6،3 مليار دينار، إلى تاريخ 5 سبتمبر 2023، مقابل 5،8 مليار دينار قبل ذلك بسنة.