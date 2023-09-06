اختلس 4 الاف دينار من بنك: تفاصيل التحقيق مع طفل الـ10 سنوات بالقيروان..

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ اليوم أنها تلقت إشعارا بتاريخ 4 سبتمبر 2023 بخصوص شبهة إقدام طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ومنقطع عن الدراسة على اختلاس مبلغ مالي يقدر بـ 4000 دينار من إحدى الفروع البنكية بولاية القيروان.

وقد تمّ سماع الطفل بحضور الأبوين ومندوب حماية الطفولة لدوره في مرافقة الطفل في كامل أطوار البحث والسماع نظرا لصغر سنّه. كما تمّ تسليم الطفل لوالديه وتوجيه تهمة التقصير البيّن للأبوين .

وتولّى مندوب حماية الطفولة التعهد مباشرة بوضعية الطفل خصوصا على المستوى النفسي والعلائقي والنظر في إمكانية إدماجه اجتماعيا بالتنسيق مع مركز الدفاع والادماج الاجتماعي.

كما تمّ تعهيد قاضي الأسرة لاستدعاء الأبوين واتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلّة حماية الطفل، ولا يزال الطفل حاليا محلّ تعهد في انتظار استكمال اجراءات البحث والتحرّي.

وذكّرت الوزارة بأهميّة اضطلاع الأولياء بمسؤوليّاتهم كاملة في تنشئة الأبناء ورعايتهم ومرافقتهم ضمانا لمصلحتهم الفضلى ووقاية لهم من كلّ المخاطر التي تتهدّدهم، وفق البلاغ.