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تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية المخدّرة..وهذه التفاصيل..

2023/09/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الحرس الوطني بباجة بناء على عمل استعلامي مشترك مع الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدليّة ببن عروس من الإطاحة بشبكة ناشطة في تهريب الأدوية المخدّرة المشتقة من المواد الأفيونيّة المسكّنة “Opioïdes antalgiques” الخاصّة بمرضى الأعصاب، وذلك عبر المسالك البريّة باتجاه بلد أجنبي.
ووفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني، فقد أفضت أعمال البحث والتحرّي المتبوعة بسلسلة من المداهمات القانونية بولايات تونس الكبري وولايات مجاورة إلى حجز ما يلي:
*24 ألف و154 قرص وكبسولة دواء مخدر،
*03 سيارات،
* 180 ألف دينار تونسي و139 ألف دينار من العملة الأجنبية، متأتيّة من النشاط الإجرامي المذكور.
هذا وتم الاحتفاظ بــ 05 أشخاص من بينهم فتاة تعمل بخطّة محضر صيدلي لأجل “تكوين وفاق إجرامي للإتّـــجار في الأقراص المخدرة المدرجة بالجدول “أ” بموجب أذون صادرة عن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بباجة في الغرض.

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