وزير الخارجية الإيطالي: نريد ضمان مستقبل الشعب التونسي

صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أنه بتوقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس “نريد ضمان مستقبل للشعب التونسي”، حسب ما نقلته وكالة الانباء الإيطالية “نوفا”.

وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي، إن “تتبع المذكرة مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة المتاجرين وتعزيز قنوات الهجرة الشرعية”.

وأشار إلى أن الاتفاق “يهدف إلى أن يكون نموذجا لإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي”، مضيفا “نطلب من أوروبا أن تجهز نفسها بسياسة هجرة تضمن حلولا ملموسة (…).” ولم يعد من الممكن ترك دول الميناء الأولى بمفردها”.