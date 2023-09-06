الديوان الوطني للمياه المعدنية يشرع في اعداد دراسة للتدقيق في سلامة نظامه المعلوماتي

أعلن ديوان الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه، عن الشروع في إعداد دراسة للتدقيق في سلامة نظامه المعلوماتي، طبقا لمواصفات إيزو 27002 و إيزو 27005 .

وترأس المدير العام للديوان، منجي الديوري ، الاربعاء، جلسة عمل بحضور أعضاء لجنة سلامة النظام المعلوماتي للديوان وممثلي مكتب الدراسات المصادق عليه من طرف الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، لعرض ومناقشة أهداف ومراحل إنجاز الدراسة، وفق الديوان.

وتطرق المشاركون، في اللقاء، الى التحديات التي تواجه إدارة النظم المعلوماتية وضرورة تعزيز القدرات ودعم التوعية وحماية البنى التحتية المعلوماتيّة الحيوية من المخاطر والتّهديدات المحتملة بالإعتماد على المعايير الدّولية في المجال.

وتعتبر الديوان هذا التوجه المتعلق بالسلامة المعلوماتية يندرج في اطار الحرص على إرساء قواعد الحوكمة الرّشيدة من خلال ادراج السّلامة المعلوماتية ضمن أولويّات عمله.

ويسعى الديوان الى تطبيقا للأمر عدد 1250 لسنة 2004 المتعلّق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته.

ويندرج التدقيق حول السلامة، كذلك، في اطار تنفيذ إجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق و للمرسوم عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية