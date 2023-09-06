بودربالة يتسلّم تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء البرلمان لسنة 2022

تسلّم رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،بعد ظهر اليوم الأربعاء، تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وأشار بوعسكر ،وفق بلاغ للبرلمان، الى ما تضمّنه التقرير من معطيات حول أعمال الهيئة خلال جميع مراحل المسار الانتخابي، وما تقدّمت به من توصيات تهم العملية الانتخابية في كل جوانبها.

كما تمّ التداول خلال هذا اللقاء حول الاستعدادات لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمجهودات التي تبذلها الهيئة لضمان نجاحها، وفق نصّ البلاغ.