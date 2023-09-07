عاجل/ قضية التٱمر: هذا ما تقرّر بخصوص الطعن في تمديد الإحتفاظ بالموقوفين

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، تأخير النظر في الطعن ضد قرار التمديد في ايقاف المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، الى جلسة يوم 21 سبتمبر الجاري، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكان محامو المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، قد تقدموا بطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، القاضي بالتمديد في فترة الايقاف التحفظي بمنوبيهم مدة أربعة اشهر اضافية بعد انتهاء آجال مفعول بطاقات الايداع بالسجن الصادرة في حقهم منذ شهر فيفري الماضي.