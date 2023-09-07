سمير الوافي: “عرش بلطي مُهدّد بصعود هذا النجم الجديد”

اعتبر الاعلامي سمير الوافي، أنه و”بكل المقاييس الحقيقية يتأكد أن سمارا هو نجم الراب الأكثر نجاحا جماهيريا وفنيا هذا الصيف، وحفله في قرطاج خارج المهرجان هو صولد اوت حقيقي دون تزييف ودون مئات الدعوات والبادجوات وجمهور الجمعيات والمجاملات كما حدث في حفلات أخرى في المهرجان…حيث لم يتجاوز بيع التذاكر في أغلب الحفلات الناجحة الثلاثة آلاف تذكرة حسب تصريحات مدير المهرجان…وهو نجم الراب الوحيد الذي غنى لوحده في مسرح قرطاج دون شريك ونجح معولا على إسمه وشعبيته وثقة جمهوره…وهو ما لم يفعله بلطي الذي رغم نجوميته وجماهيريته وتجربته غنى في حفل مشترك مع علاء…أما نوردو فهو لا ينتمي الى الراب بل إلى فئة البوب ستار ولم يعد رابور…!!!”

واضاف الوافي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، أنه “إذا كان بلطي قد سيطر على عرش الراب طيلة سنوات والبقية وراءه…فإن عرشه أصبح مهددا بصعود نجم جديد وبارز وقادم بقوة هو سامارا…جاء من الأحياء الخلفية في منزل بورقيبة…حيث إما أن تنحرف أو تحرق أو تستسلم أو تنجح…وحيث قرر سامارا أن ينجح أو ينجح…فخاض معركته الشخصية وقاتل كل الظروف وقاوم الحقرة والتهميش والتجاهل عندما كان الراب مشبوها ومرفوضا ومنبوذا و موصوما بالإنحراف…فأصبح سامارا ملهما لأبناء حيه ومدينته ولكل جيله وكل شاب تحبطه الظروف وتقهره الحقرة…ويولد في معركة قاسية الموت فيها أسهل وأقرب من الحياة…!!!”

وتابع الوافي في تدوينته “سامارا يصنع زمنه…ويشكّل ويفرض ذوق جيل آخر…ويقترب من عرش نجم الجيل وملك الراب عن جدارة…بعد أن كان بلطي وحده في تلك القمة…!!!”.