هام/رئيس جمعية “APCAFT” يقدم الى البرلمان مقترح تعدیل لقانون المالیة لسنة 2024..وهذا فحواه..

قدم الیوم رئیس جمعیة تعزیز التعاون والصداقة بین فرنسا وتونس (APCAFT) مقترح تعدیل لقانون المالیة لسنة 2024 إلى مجلس نواب الشعب ینص على إعفاء الجمعیات ذات الطابع الإنساني أو التطوعي من الرسوم الجمركیة والضرائب في إطار عملیات التضامن في تونس.

وقال رئیس “APCAFT ” لدینا العدید من الشھادات من الفاعلین في المجتمع المدني حول التكلفة المرتفعة للرسوم الجمركیة وثقل الإجراءات الإداریة لإرسال المعدات أو استلامھا من الجھة المستفیدة وعلینا أن نسھل الأعمال الإنسانیة من خلال تحدید إطار قانوني ناجع و بسیط و واضح”.

ھذا وقد أفاد رئیس الجمعیة بأنه قد تم تقدیم مقترح التعدیل إلى النائبین أسماء درویش و كمال كرعاني أعضاء لجنة العلاقات الخارجیة والتعاون الدولي وشؤون الجالیة التونسیة في الخارج والھجرة في مجلس نواب الشعب.

كما عبر رئیس جمعیة APCAFT عن أمله من خلال ھذه المبادرة في تعزیز التعاون بین أطراف المجتمع المدني والحكومة والبرلمان.

النص الكامل لمفتاح التعديل: