أريانة: تحرير محاضر وإنذارات وحجز مواد غذائية فاسدة خلال حملة مراقبة صحية جديدة بحي النصر

في إطار الحملة الخاصة بمراقبة محلات بيع الأكلة الخفيفة والمطاعم بالدائرة البلدية النصر، تولى فريق المراقبة الصحية بادارة حفظ الصحة وحماية المحيط اليوم الخميس زيارة عدد من المحلات للاطلاع على مدى التزامها بقواعد حفظ الصحة.

وقد تم وفق ما أفاد به عصام الجبالي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية أريانة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تسجيل عدة اخلالات استوجبت جملة من الإجراءات الردعية ضد أصحاب المحلات المخلة بقواعد حفظ الصحة.

وتم في هذا الصدد تحرير 4 محاضر مخالفات صنف 2 التي تترتب عنها خطايا مالية و 5 انذارات كتابية وتوجيه استدعاءات لأصحاب بعض المحلات للحضور إلى مقر الادارة كما تم اتلاف كمية من الأطعمة الفاسدة وتوجيه تنابيه شفاهية للارشاد حول كيفية خزن وحفظ الأطعمة بالتبريد.

جدير بالذكر أن بلدية أريانة شرعت في تنفيذ برنامج لمراقبة المطاعم ومحلات بيع الأكلة الخفيفة بكامل المنطقة البلدية، انطلق من حي النصر من قبل فريق المراقبة الصحية الراجع بالنظر لإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقد تم خلال الأسبوع المنقضي في حملة مماثلة بحي النصر تحرير محضرين اثنين صنف 2 وتوجيه سبعة انذارات كتابية وتنابيه شفاهية إضافة إلى توجيه عدة استدعاءات كما تم اقتراح قرار غلق بشأن أحد المحلات وإتلاف 7 قوارير عصير منتهي الصلوحية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وأطعمة فاسدة ولحوم بيضاء وحمراء واسماك.

وأكد المسؤول البلدي أن هذه ستتواصل لتشمل كامل المحلات المفتوحة للعموم بالمنطقة البلدية.