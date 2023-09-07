بشبهة تبييض أموال: هذا ما قرره القضاء في حق رجل الاعمال الناشط في القطاع البنكي..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية برجل أعمال معروف ينشط في قطاع التأمينات والقطاع البنكي من أجل شبهات تبييض وغسيل الأموال وفق ما اوردته موزاييك.

ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت مساء أول أمس الثلاثاء لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برجل الأعمال المعروف على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات تبييض الأموال في علاقة بنشاطه في مجال الأعمال، قبل أن يتقرر اليوم الخميس التمديد في الاحتفاظ به مدة خمسة أيام إضافية لمواصلة الأبحاث معه.