الزاهي: “نخوض حربا ضد الأميّة.. وهذه خطّتنا لمحوها عن مليون تونسي”

قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أن وزارات التربية والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية شرعت في وضع برنامج استراتيجي تحت مسمى ”التعلم مدى الحياة” لمحو الأمية عن مليون تونسي قبل سنة 2026.

وأشار الزاهي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، خلال اليوم العالمي لمحو الأمية، أن عدد الأميين في تونس بلغ 2 مليون إضافة الى رصد 65 ألف منقطع سنويا عن الدراسة معتبرا أن هذا العدد لا يشرّف تونس.

وقال الزاهي:” هنالك حرص كبير من رئيس الجمهورية على القضاء على آفة الأمية في تونس وكل الوزارات انخرطت في الحرب عليها”.

وتابع:”أملنا كبير في وضع حدا لهذه الآفة فقد حرّرنا 20 ألفا أميا من الجهل نحو النور”.

ودعا الزاهي كل الأطراف من إعلام ودولة ومجتمع مدني للانخراط في ما سماها حربا على الأميّة عبر حملات التحسيس والإرشاد مشددا أنه لا يمكن للوزارات لوحدها خوض هذه الحرب وفق تقديره.