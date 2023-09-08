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موعد رصد هلال شهر ربيع الأول

2023/09/08 أهم الأخبار, متفرقات

تجرى عملية رصد هلال بداية شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 15 سبتمبر الموافق لــ 29 صفر لسنة 1445 هجري، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي .
ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر وفق الحسابات الفلكية، يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على الساعة 02 و 40 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.
وستكون رؤية الهلال ممكنة إلا في بعض الدول على غرار المغرب و موريطانيا و السنغال .
و يشار الى أن المولد النبوي الشريف يوافق يوم 12 ربيع الأول من كل سنة هجرية.
جدير بالذكر أن الجهة الرسمية المخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية هي ديوان الإفتاء.

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