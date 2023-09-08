سعيّد: “أصبحنا بلد المليون ونصف خبير.. هؤلاء عليهم ان يخرسوا”

خلال زيارة اداها اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، الى مقر البنك المركزي، انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين والماليين.

واعتبر سعيد ان تونس اصبحت اليوم بلد المليون ونصف خبير، والذين يهدفون لاحباط للتونسيين والتشكيك في قدرات الدولة التونسية.

واضاف رئيس الدولة ان هؤلاء ليسوا بخبراء أصلاً ويقدمون ارقاما مغلوطة لتشكيك التونسيين في مستقبلهم، وفق تعبيره.

وتابع قائلا: “هؤلاء عليهم ان يخرسوا”.

وشدد قيس سعيد على ان الحلول يجب ان تكون تونسية تونسية بعيدا عن من يدعوا للارتماء في احضان الخارج.

وشدد رىيس الدولة على ان تونس لن تسقط وهي دولة قوية حيث هناك إطارات وارادة سياسية للحفاظ على التوازنات المالية والاقتصاد التونسي، منوها بالدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي في تحقيق ذلك.