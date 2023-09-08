سعيّد يدعو البنك المركزي لطمأنة التونسيين بأن الدولة ليست على وشك الإفلاس

لدى زيارته اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، لمقر البنك المركزي، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد محافظ البنك مروان العباسي، إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيون أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.

وتحدث رئيس الدولة عن وجود تمويلات مقنعة لفائدة الأحزاب تتم عن طريق الجمعيات التي تمثّل امتدادا للوبيات وكرتالات، حسب تعبيره، داعيا لجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي، القيام بدورها في التصدي لذلك.

وقال رئيس الدولة ان “هذه اللوبيات تنشر الأخبار عن إفلاس الدولة وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها”.

وشدد على ان “تونس تزخر بكلّ الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت”.