سعيّد حول الصلح الجزائي: “هناك من كان مستعدا لدفع 3 الاف مليار في 2011.. واليوم يتخفّون وراء الاجراءات”

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، زيارة الى مقر لجنة الصلح الجزائي.

وقال رئيس الدولة أنه من بين المشمولين بالصلح الجزائي، من كان مستعدا لدفع 3000 مليار من المليمات، في سنة 2011، تحت ضغط الشارع التونسي.

واضاف رئيس الدولة، أنه وبعد ارتماءهم 10 سنوات في احضان السلطة، اصبحوا اليوم يتخفون وراء الاجراءات والخبراء، ويتهربون من الدفع.

وتابع: “هذا الشخص عليه ان يدفع 3000 مليار مع زيادة 10%.. يدفع ولا مافماش صلح”.

وشدد أنه على المعنيين بالصلح الجزائي ان يدفعوا ما عليهم بناء على التقديرات التي تمت، أو سيقع ملاحقتهم جزائيا، مشيرا إلى ان الشعب التونسي غير مستعد الانتظار 10 سنوات اخرى لاسترجاع امواله المنهوبة.

واكد رئيس الدولة على ان الإختبارات موجودة والارقام تثبت قيمة الأموال التي استولى عليها هؤلاء.