الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لهذا الموسم

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الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لهذا الموسم

2023/09/08 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, مجتمع

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، في بلاغ اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، أنّه تبعا للجلسة المنعقدة اليوم، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، حول تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لموسم 2023/2024 وذلك بحضور ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تقرر مايلي:
– سعر5 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 1 أحجام جيدة (Dattes Deglet Nour branchées catégorie 1) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10 % بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
– سعر4,4 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 2 أحجام متوسطة (Dattes Deglet Nour branchées catégorie 2 ) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10% بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
– سعر3 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور بث صنف 1 (Dattes Deglet Nour standard catégorie 1) على ألا تتجاوز نسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
علما وأنّه يجب أن تستجيب التمور إلى مواصفات الجودة الصالحة للتصدير.

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