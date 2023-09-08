الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لهذا الموسم

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، في بلاغ اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، أنّه تبعا للجلسة المنعقدة اليوم، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، حول تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لموسم 2023/2024 وذلك بحضور ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تقرر مايلي:

– سعر5 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 1 أحجام جيدة (Dattes Deglet Nour branchées catégorie 1) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10 % بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.

– سعر4,4 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 2 أحجام متوسطة (Dattes Deglet Nour branchées catégorie 2 ) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10% بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.

– سعر3 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور بث صنف 1 (Dattes Deglet Nour standard catégorie 1) على ألا تتجاوز نسبة الإصابة بدودة التمر 5%.

علما وأنّه يجب أن تستجيب التمور إلى مواصفات الجودة الصالحة للتصدير.