الرصد الجوي” يتحرى هلال ربيع الاول بعد غروب شمس الجمعة 15 ستبمبر 2023″

يجري المعهد الوطني للرصد الجوي، بعد غروب شمس يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، عملية رصد هلال شهر ربيع الأول لكن اعلان بداية الشهر، الذي يتضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يوافق يوم 12 ربيع الأول، سيصدر، رسميا، عن ديوان الإفتاء، الجهة الرسمية المخولة للاعلان عن بدايات الاشهر القمرية.

وكشف المعهد الوطني للرصد الجوي ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان الاقتران المركزي بين الشمس والقمر سيحدث، وفق الحسابات الفلكية، يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 ، على الساعة 2 و 40 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.

ويمكث القمر بعد غروب شمس اليوم الجمعة 15 في كل الدول العربية والإسلامية مددا متفاوتة أقصاها 27 دقيقة بداكار حيث يكون القمر في أقصى ارتفاع له عن الأفق بـ 5.92 درجة وقوس يساوي حوالي 8.32 درجة.

وأضاف المعهد انه “رغم مكوث القمر في كل الدول الإسلامية إلا ان رؤية الهلال ستكون ممكنة إلا بعض هذه الدول على غرار المغرب و موريتانيا و السنغال”.

وخلص الى القول الى انه ” تبعا للمعطيات الفلكية يمكن رؤية هلال شهر ربيع الأول بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق لــ 29 صفر لسنة 1445 هجري وذلك بداية من الساعة السابعة مساء و29 دقيقة حسب التوقيت المحلي انطلاقا من غرب إفريقيا الغربية ثم تباعا باتجاه الغرب”.