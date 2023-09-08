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تونس تدين هجوميين إرهابيين استهدفا عسكريين ومدنيين في مالي..

2023/09/08 أخبار, المصدر, سياسة

أدانت تونس اليوم الجمعة في بيان ” بشدة الاعتداءين الإرهابيين الذين جدّا أمس الخميس بدولة مالي الشقيقة وخلّفا عديد الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

واستنكرت تونس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرةوالتونسين بالخارج هذين الاعتداءين الشنيعين وعبرت عن مشاعر تضامنها مع عائلات الضحايا والمصابين مجددة وقوفها التام إلى جانب جمهورية مالي الشقيقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب.

من جهة أخرى أكدت تونس على ضرورة تظافر الجهود بين مختلف أطراف المجموعة الدولية لمحاربة الإرهاب ومعالجة أسبابه العميقة.
وحسب الحكومة المالية لقي 64 شخصا، بينهم 15 جنديا، مصرعهم أمس الخميس، في هجومين “إرهابيين” تبنتهما جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة ، واستهدفا قاربا لنقل الركاب وقاعدة عسكرية في شمال البلاد.

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