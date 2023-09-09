الطبوبي: الاتحاد لا يدعو إلى التصادم ولا الى الفوضى..

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، السبت بالحمامات، “إن الاتحاد لا يدعو إلى التصادم ولا الى الفوضى بل يدعو إلى جعل تونس في مأمن من كل الصراعات باعتبار التراكمات والتحديات الراهنة الخارجية والداخلية”

وأكد الطبوبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش افتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة للنقل المنعقد بمدينة الحمامات الجنوبية، على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الراهن والعمل على معالجة الظروف الصعبة لضمان حد أدنى من العيش الكريم.

وأبرز أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل في اطار ديناميكية متواصلة لتجديد هياكله حيث أوشك على الانتهاء من هذه العملية على المستوى الأساسي والمحلي والفروع الجامعية والمكاتب التنفيذية الجهوية و القطاعية

ومن جهته، قال كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، إن شركات النقل تعيش صعوبات كبيرة نتيجة تقادم الاسطول والعجز على اجراء اقتناءات جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مضيفا ان العودة المدرسية ستكون صعبة باعتبار ان جاهزية أسطول شركة النقل بتونس لا تتعدى 422 حافلة و25 عربة مترو في الوقت الذي تحتاج الشركة الى توفير ما لا يقل عن ألفي حافلة

وأشار إلى أن المؤتمر العادي 18 للجامعة العامة للنقل الذي ينعقد بحضور أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يحمل شعار”صمود _ثبات _تجديد”، مشددا السعي إلى الدفاع عن القطاع من اجل ديمومة مؤسساته والالتفاف حول المنظمة باعتبار ان معركة الحقوق النقابية ومعركة الحريات طويلة ومضنية ويجب النضال من اجلها بخطوات ثابتة”