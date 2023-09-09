كورونا/وزير الصحة يُشدد على التزام اليقظة والمتابعة المخبرية..

انتُظم يوم أمس بمقر وزارة الصحة، الإجتماع الدوري مع مختلف هياكل الوزارة لمتابعة الوضع الصحي والإعداد الجيّد لإنجاح مختلف عمليات التلقيح ضد النزلة الموسمية وفيروس كورونا.

وشدّد وزير الصحة علي مرابط خلال هذا اللقاء، على أهمية التزام اليقظة والمتابعة المخبرية لرصد كافة المتغيّرات الوبائية لفيروس كورونا ببلادنا، إلى جانب مواصلة دعم الأنشطة التحسيسية والتوعوية للتوقي من الفيروسات

كما أكد الوزير ضرورة تأمين جاهزية هياكل الوزارة لتوفير مختلف التلاقيح خاصة في هذه الفترة من السنة والتّنسيق مع مختلف المتدخلين لتقريب هذه الخدمات من المواطنين